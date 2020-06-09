الأسهم الأوروبية تبتعد عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،وتحذيرات جديدة لمنظمة الصحة العالمية.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.4% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 375.4 نقطة.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن ذروة 3 أشهر ،بسبب تسارع عمليات جني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.
تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 3% ، تاليه قطاع صناعة السيارات مع هبوط بأكثر من 2.5%.
قال البنك الدولي إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% في 2020 ، بسبب جائحة فيروس كورونا ،وهو ما يمثل أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد ، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية الجديدة فى معظم أنحاء العالم.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل آمال متزايدة بتعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.75% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.9% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 2.0% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.6%.
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