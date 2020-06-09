شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فوق 1,700$ للأونصة قبيل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لتتداول مرة أخرى فوق الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ، بفضل تنامي عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، قبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.7% إلى 1,710.51$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,698.10$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,692.25$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,670.80$ للأونصة.

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عقب تحذيرات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهي بعد ، عاد المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،تركيزا على شراء أصول الملاذات الآمنة وعلى رأسها معادن الذهب والفضة.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

ويركز المستثمرين على بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية ، بجانب تصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص الخطط التحفيزية للمركزي الأمريكي ، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.63 طن متري ، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,125.48 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 29 أيار/مايو الماضي.