باي بال يعزز من مكاسبه – تحليل – 09-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.06% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 156.09 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم ضعيفاً بسبب توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 150.25، ليستهدف مستوى المقاومة 170.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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