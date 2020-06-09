شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ستاربكس (SBUX) الصعود في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.73% بما يعادل 1.42 نقطة ليستقر على سعر 83.56 دولار.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 84.28، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 91.47.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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