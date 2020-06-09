تيسلا يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 09-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تيسلا (TSLA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 943.87، محققاً مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 7.26% بما يعادل 64.26 نقطة ليستقر على سعر 949.92 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 943.87، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 1134.63.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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