أمريكان انترناشيونال يؤكد على اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 09-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة 37.31، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 58.63 إلى 16.05)، ومع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 8.47% بما يعادل 3.08 نقطة ليستقر على سعر 39.44 دولار.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.31، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 42.40 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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