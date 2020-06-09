شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة بوينج (BA) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب لسادس جلسة على التوالي بنسبة بلغت 12.20% بما يعادل 25.07 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 230.50 دولار، وجاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 249.78 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوينج تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 09-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.