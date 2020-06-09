تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المنزلي والقطاع التجاري

كشفت وزارة الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأعوام المالية من 2020/2021 وحتى 2024/2025 سواء منزلي أو تجاري.

وفيما يلي نسب زيادة كل شريحة بالمقارنة بالعام الماضي:

من 0 إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش بدلا من 40 قرشا بنسبة زيادة 20 %

للمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية

من صفر إلى 200 كيلو وات 65 قرش بدلا من 50 قرش بنسبة زيادة 30 %

من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشا بنسبة زيادة 16 %

من 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من 100 قرشا بنسبة زيادة 18 %

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من 651 إلى 1000 كيلو وات بـ118 قرشا بزيادة 18٪ مع إلغاء استفادتها من الأسعار المتدنية الشرائح الاقل للاستهلاك

وبقي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرش).

2- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرش ).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرش).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرش).

5- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرش)