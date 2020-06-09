بالأسماء.. ننشر تفاصيل اكبر حركة ترقيات فى مصلحة الجمارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية اليوم عن أكبر حركة ترقيات بالجمارك، من خلال قرار الدكتور محمد معيط وزيــر الـمـاليــة رقم 282 لسنة 2020. وتنص الـمـادة الأولى من القرار على تعيين كل من السادة التالى اسماؤهم ، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه من المستوى الوظيفى مدير عام بالمصلحة ، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة ، أيهم أقرب :- وذلك طبقا الكشوف المرفقة بعدد 131 مديرا عاما ويتقدم السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بأجمل وأرق التهانى القلبية لجميع السادة الزملاء الزملاء الذين شملهم القرار ونتمنى للجميع دوام التوفيق والترقى. Advertisements

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