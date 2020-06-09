المركزى الأوروبى: الاستخدام العالمى لليورو يستقر قرب مستوى منخفض قياسى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تقرير للبنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء، إلى أن الاستخدام العالمي لليورو كان مستقرا بصفة عامة خلال العام الماضي بعد انخفاض مطرد في أعقاب أزمة ديون الاتحاد الأوروبي، لكن الآمال في زيادة الطلب لم تتحقق.

وقال البنك المركزي الأوروبي في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 بالمئة.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.