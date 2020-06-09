شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً قوياً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ليقترب من الدعم المحوري 0.6884، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق المستوى المذكور ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيدفع السعر إلى 0.6750 قبل العودة لاستئناف المسار الصاعد.
الآن، يحتاج السعر لتخطي 0.7000 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6885 والمقاومة 0.7080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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