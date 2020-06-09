الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-06-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة منذ الصباح ليصل إلى مستوى 40.00 دولار الآن، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 38.95 بشكل رئيسي، والذي يمثّل دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

 

التحرّك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيقود السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي والقصير.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.95 والمقاومة 42.40

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا