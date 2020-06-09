شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة منذ الصباح ليصل إلى مستوى 40.00 دولار الآن، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 38.95 بشكل رئيسي، والذي يمثّل دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
التحرّك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيقود السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.95 والمقاومة 42.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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