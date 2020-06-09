شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية ملحوظة ليختبر حاجز 37.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الانخفاض لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 36.10، مع الإشارة إلى أننا سنكون بانتظار ارتداد صاعد من المناطق المستهدفة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 36.10 سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر وتحقيق أهداف سلبية إضافية على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت