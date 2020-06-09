شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا الإيجابية التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 17.10، حيث ينتظم السعر داخل قناة صاعدة تدعم فرص التوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي 18.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 17.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد