شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليبدأ اختبار مستوى 1710.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 1764.00 كمحطة رئيسية أولى.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1691.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1725.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد