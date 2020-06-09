شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً أولياً لمستوى 1.2665 ويستقر دونه الآن، ليوجه ضغط سلبي محتمل خلال الجلسات القادمة، ونرجّح زيارة مستوى 1.2515 قبل العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.2665 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2560 والمقاومة 1.2750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم