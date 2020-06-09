شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي واضح ليكسر مستوى 1.1295 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر إغلاق الشمعة اليومية بالنسبة للمستوى المذكور.
نشير إلى أن الثبات دون 1.1295 سيدفع السعر لزيارة مستوى 1.1170 مبدئياً، بينما الارتقاء فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1418.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1220 والمقاومة 1.1390
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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