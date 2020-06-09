شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" تستكمل عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق الكويت ودبي والبحرين، عن إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وأفادت المجموعة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الثلاثاء، بأنه قد عملية الإصدار قد تمت بعد الإعلان عن إصدار المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية البالغة 200 مليون دولار.

وأشارت المجموعة بأن الإصدار يأتي تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار في وقت سابق خلال شهر يناير الماضي.

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وقالت المجموعة، إنه سيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.

وكانت المجموعة قد أعلنت، في يناير الماضي، عن نجاحها في تغطية صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.

وقالت المجموعة، في يناير الماضي، إنها بصدد إصدار صكوك لمدة خمس سنوات، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

يشار إلى أن مجموعة جي أف أتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.