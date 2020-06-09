شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين توقع مذكرة تفاهم مع "جوفو للأقمشة" الصينية لبيع 70% من "مصنع الأنسجة المتطورة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة وذلك لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة ( إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين)، بمبلغ 307.5 مليون ريال سعودي.

وقالت تكوين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات حول الاتفاقيات النهائية ستتم عقب انتهاء المشتري من الفحص النافي للجهالة بجميع جوانبه، علماً بأن مدة المذكرة 365 يوماً.

وبحسب البيان، لا تتضمن عملية البيع المحتملة على أي أطراف ذات علاقة بالشركة.

وتتوقع الشركة أن يتم تحديد الأثر المالي النهائي لهذه الصفقة لاحقاً، في حال تم توقيع الاتفاقية النهائية الملزمة للبيع، على أن ينعكس الأثر المالي على الفترة المالية التي سيتم بها توقيع الاتفاقية النهائية، علماً بأن الشركة سوف تعلن عن المستجدات بهذا الخصوص لاحقاً.

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والجدير بالذكر أن شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة ستعمل مع "تكوين" بشكل حصري بخصوص عملية البيع المحتملة وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة ولمدة 365 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين شركة تكوين وشركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة بخصوص عملية البيع المحتملة، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية البيع المحتملة سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة المشتراة وأي موافقات نظامية ذات صلة.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 18.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر 12.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف المالية.