الاقتصاد

بن داود القابضة تسعى لطرح أسهمها بالسوق السعودية رغم أزمة كورونا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعمل شركة بن داود القابضة حاليا على طرح أسهمها في البورصة السعودية، والذي سيكون الطرح الأول في منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، والذي أدى إلى إغلاق أغلب اقتصادات المنطقة.

وتخطط الشركة، التي تدير 73 متجرا تحت العلامة التجارية بن داود ودانوب، إلى طرح أسهمها في البورصة السعودية بنهاية يوليو لتستفيد من زيادة الطلب على المنتجات عبر الإنترنت بمتاجرها في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمملكة، وفقا لما نقلته "العربية".

وقالت المصادر إنه لم يتم اتخاذ حتى الآن قرار نهائي بشأن الطرح وتوقيته، فيما رفضت الشركة التعليق على هذا الأمر.

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وسيكون هذا الطرح هو الأول بالبورصة السعودية منذ طرح مجموعة سليمان الحبيب في فبراير الماضي، والذي جمع 2.63 مليار ريال، بعد أن جرى تغطيته بـ 83 مرة.

وبدأت شركة بن داود في العمل مع كل من جولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وجي أي بي كابيتال بشأن الطرح العام الأولي، وفقا لما نقلته مصادر في أكتوبر الماضي. وتعمل شركة "موليس أند كو" كمستشار اقتصادي للطرح.

وتأمل الشركة حاليا إلى طرح أسهمها للمستثمرين المحليين على نحو رئيسي، لتتبع بذلك أحدث الطروحات في السوق وهما شركتا أرامكو ومجموعة سليمان الحبيب.

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