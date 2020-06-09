شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان: قرار القابضة للتشييد يتضمن تشكيل مجلس الإدارة لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة، للشركة القابضة التشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التشييد والتعمير رقم 120 لسنة 2020 ، يتضمن تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمدة عام منذ 22 مايو 2020 .

‏وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن القرار يتضمن تعيين كل من الدكتور خالد زكريا العدل إمام، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، والمهندس تامر محمد محمد ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والمهندس اسماعيل محمود اسماعيل سيد، العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ وسهر محمد الدماطى العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، ومحمد أنور مصطفى الأهواني عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة.

Advertisements

‏كما نص القرار على أن يكون هناك 4 أعضاء غير متفرغين منتخبين للعاملين، ورئيس للجنة النقابية، ولا يكون له صوت معدود وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991، قانون قطاع الأعمال العام .

يشار أن قرار التغيير استند إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 مايو 20 20، برئاسة المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة وأيضا قرار مجلس إدارة الشركة القابضة التشييد والتعمير في جلسته المنعقدة بنفس التاريخ، بعد قبول الاستقالة المقدمة من المهندس هانى الديب ومجلس إدارة شركة مصر الجديدة، وبالتالى وافقت الجمعية على قرار تعيين مجلس إدارة جديد لمدة عام واحد فقط.