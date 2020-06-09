شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: تخفيضات إنتاج النفط الطوعية لشهر واحد فقط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط هي لشهر واحد فقط وقد حققت الهدف المرجو منها، وستساعد على استعادة التوازن في الأسواق.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر افتراضي يوم الإثنين، إن التخفيضات الطوعية أظهرت بادرة حسن نية تجاه الأعضاء الآخرين في المجموعة وأظهرت مدى التزام السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الأسواق وبتأدية دور تلحق به دول أخرى من جانب الالتزام، بحسب "العربية".

أما بالنسبة للمخزونات، فقال وزير الطاقة السعودي إنه عندما تتراجع فهذا يعني أن الطلب موجود وأن أن تخفيض المعروض ينجز مهمته ومن دون شك ستؤثر على الأسعار.

ونبه إلى ضرورة أن يجري تقييم بشكل دقيق لمدى التراجع بهذه المخزونات ولا يزال الوضع غير واضح كليا بشأن الطلب ولا بشأن المعروض - فلسنا لوحدنا منتجين - وهناك منتجون كثيرون من خارج أوبك+، حيث يأتي 55% من المعروض النفطي من دول مختلفة.

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وبحسب "رويترز" قال الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي إن العراق تعهد بخفض إنتاجه النفطي على نحو أعمق من حصته في إطار منظمة أوبك بين يوليو وسبتمبر، لتعويض تطبيق التخفيضات المتعهد بها لشهري مايو ويونيو.

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق، ولن تستمر به بعد ذلك الشهر.

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من قرار "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وكانت مجموعة "أوبك+" قدد أعلنت يوم السبت تمديد اتفاق خفض الإنتاج المقدر بنحو 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو المقبل بدلا من نهاية يونيو الحالي.