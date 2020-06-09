شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بمجلس الأمة الكويتي تقرر تأجيل أقساط صندوق المعسرين 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي يوم الإثنين، على تأجيل أقساط صندوق المعسرين وصندوق الأسرة لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ 12 مارس الماضي.

وأوضحت اللجنة، أنها ناقشت مشروع قانون بشأن معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، على أن يتم التصويت على تقرير اللجنة باجتماع يعقد الأحد المقبل، بحسب موقع أخبار مجلس الأمة الرسمي "الدستور".

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، إن الحكومة سبق وأن وافقت على تأجيل أقساط المتقاعدين لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 12 مارس وهو الموعد الرسمي لبداية جائحة كورونا، وكذلك الأمر لأقساط بنك الائتمان والقروض الاستهلاكية ولم يتبقَّ إلا صندوق المعسرين وصندوق الأسرة.

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وذكرت الهاشم أن الموافقة تمت بحضور الحكومة ممثلة بوزير المالية براك الشيتان، مؤكدة أن مشروع القانون وصل من الحكومة بشكل مبهم لا يحدد المدة ولكن اللجنة أصرت على أن يتم التطبيق بأثر رجعي.

ولفتت إلى أن إقرار القانون بأثر رجعي يتطلب أغلبية خاصة بالتصويت، معربة عن ثقتها بأن هذه الأغلبية الخاصة ستتحقق عند مناقشة القانون داخل المجلس.

وكان اتحاد مصارف الكویت قرر مؤخرا تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.