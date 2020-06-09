شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي بعد تأكيد السعودية على عدم تمديد التخفيضات الطوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بالإضافة إلى تأكيد المملكة العربية السعودية على عدم تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بعد حزيران/يونيو الجاري.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.0% إلى مستوي 37.10$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.25$، وسجل أعلى مستوي عند 38.83$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 3.1% إلى مستوي 39.88$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.17$ ، وسجل أعلى مستوي عند 41.42$.

فقد الخام الأمريكي ،عند تسوية الأمس نسبة 2.1% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 40.42$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يوليو" بنسبة 2.6% ، بعدما سجلت مستوي 43.40$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 11% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2019.

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وتعاذ تلك السلسلة القوية من المكاسب الأسبوعية إلى العديد من الأسباب ، منها آمال تعافي مستويات الطلب العالمي بعد تخفيف القيود ضد فيروس كورونا ،وانحسار تخمة المعروض بعد تطبيق اتفاق أوبك بلس ، وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2018.

قالت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إن تخفيضات الإنتاج الطوعية ،والتي بلغت حوالي 1.2 مليون برميل يوميا ،وتضمنت مساهمة من الإمارات والكويت، لن تستمر إلى ما بعد حزيران/يونيو الجاري.

وقفزت أسعار النفط فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بعدما وافق تحالف "أوبك بلس" رسميا يوم السبت على تمديد تخفيضات قائمة تمثل 10% من الإمدادات العالمية لمدة شهر إضافي حتى نهاية تموز/يوليو المقبل.

وكان التحالف العالمي قد اتفق فى نيسان/أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ،لتحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.

وبعد الموافقة على التمديد ،قررت المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" رفع أسعار الخام تسليم تموز/يوليو بأعلى وتيرة فى نحو عشرين عام.