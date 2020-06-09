شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن ذروة 3 أشهر بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية ، بجانب تنامي المخاوف حيال دخول الولايات المتحدة والصين فى حرب باردة جديدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.5% إلى 1.1240$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1293 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1315$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مستقرا مقابل الدولار ،بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.4 % ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1383$.

Advertisements

وحقق اليورو الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 1.7% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الضخم فى أوروبا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد ، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية الجديدة فى معظم أنحاء العالم.

من معركة تجارية إلى حرب تصريحات حول أصل فيروس كورونا إلى التدقيق أكبر على الشركات الصينية فى وول ستريت ،فأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد تراجعت بشدة فى السنوات الأخيرة.

ويحذر الخبر من استمرار تدهور تلك العلاقات ينذر بدخول أكبر اقتصادين فى العالم حربا باردة جديدة ، وقد تتفاقم الأمور إلى الأسوأ فى حالة جر دول أخرى إلى هذا الصراع.