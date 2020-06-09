أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم «الثلاثاء 9 - 6 - 2020»

أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء، شهدت استقرارا أمام الجنيه المصرى، وجاء سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، كالتالى: سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع. سعر اليورو 18.20 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع. Advertisements سعر الجنيه الإسترلينى 20.48 جنيه للشراء، 20.70 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى 4.21 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى 50.72 جنيه للشراء، 52.73 جنيه للبيع.

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