شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 21.59 ليصل إلى مستوى 5131.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 28.58 نقطة ليصل إلى مستوى 5591.76 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.61 نقطة ليصل إلى مستوى 4224.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.2%، رابحاً 8.07 نقطة ليصل إلى مستوى 4145.38 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 164.2 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون دينار كويتى عبر 6489 صفقة، وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وجاء سهم شركة إنوفست على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة سنرجي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم سهم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 4.58%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، وناقش المجلس أداء الشركة وما كان لفيروس كورونا من تأثير على الاقتصاد المحلي والعالمي والآثار المستقبلية، التى يمكن أن تترتب عليه، ومن مبدأ التحوط والحفاظ على ملاءة الشركة المالية في هذه الظروف الاستثنائية وغير المتوقعة، وقرر المجلس تعديل التوصية السابقة إلى الجمعية العمومية بخصوص توزيع الأرباح لتصبح على أولا توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% (5 فلس للسهم الواحد)، ثانياً توزيع أسهم منحة بنسبة 15% (15 سهم لكل 100 سهم).

وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.