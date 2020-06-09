شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالبرنامج الزمنى لمشروعات العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته بتفقد عدد من الكباري ( تنفيذ شركة المقاولون العرب) منها كوبري وادي النطرون ثم كوبري السعداء و كوبري سيدي عبد الرحمن، مؤكدا علي الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وانتقل المهندس علاء عبدالعزيز، لتفقد طريق سي 15، حيث أكد على الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل نهاية الأسبوع لاستكمال أعمال الرصف.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، المنطقة الترفيهية، و اكد على الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة للعمل.

كان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أكد على حرص اللجنة على مساندة كافة المشروعات القومية، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة هى المحطة الثانية للجنة في سلسلة زيارتها للتأكد من انتظام العمل في المشروعات القومية الجديدة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن اللجنة سبق أن تفقدت الأعمال في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

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وجاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، رئيس جهاز مدينة العلميين الجديدة المهندس أسامة عبد الغني خلال الزيارة التفقدية التي يقوموا بها للتأكد من انتظام سير العمل في المشروعات القومية بمدينة العلميين الجديدة.

وقال حموده، إن الجميع يسعى لاستمرار العمل، مشيرا إلى أن توقف العمل يضر بالاقتصاد، متوجها بالشكر لكافة جهات الدولة على تعاونها الدائم مع المسؤولين في المشروعات القومية والحرص على استمرار العمل.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بدوران حركة العمل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين العاملين، قائلاً: العامل رأس مال مصر .. وكلنا جنود عاملة لخدمة البلد.