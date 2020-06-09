شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 11087 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1653 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12703 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1280 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة.

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وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، النساجون الشرقيون للسجاد، الأهلي للتنمية والاستثمار، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 4187 سهم، 180.9 ألف سهم، 60 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 14.8 مليون سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان 2.7 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المهندس للتأمين وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 57974 سهم، 2240 سهم، كما اشترت إدارة شركة جي بي أوتو 80 ألف سهم.

وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، السويس للأسمنت، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.