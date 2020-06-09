تباين أسعار النفط وسط آمال بتعافى الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات عزل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم ولكن يكبح المكاسب احتمال استمرار فائض المعروض في السوق.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 40.79 دولار للبرميل. ونزل العقد 1.50 دولار أمس الاثنين بعد تسجيل مكاسب على مدى سبع جلسات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة ما يوازي 31 سنتا إلى 38.50 دولار للبرميل بعدما انخفض 1.36 دولار أمس.

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ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط في 2020 ويتوقع حاليا أن يسجل برنت 40.40 دولار للبرميل وأن يبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 دولارا ولكنه حذر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة المخزونات.

وجاءت مكاسب اليوم مع بدء نيويورك، وهي المدينة الأمريكية الاكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، استئناف الانشطة الاقتصادية بعد توقف لحوالي ثلاثة أشهر مما قد يحفز الطلب على الوقود.