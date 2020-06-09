شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي يصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً 3.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1280.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 518.7 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.96% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 6.6%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.31%.

وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة، وذلك لمدة 90 يوم ابتداءً من أمس الاثنين.

Advertisements

وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.