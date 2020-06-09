اليورو مقابل الين يتكبد بعض الخسائر - تحليل - 9-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتشكيل موجات تصحيحية هابطة بتعرضه لضغوط سلبية قوية وتسلله بذلك دون مستوى 123.25 لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 121.90, قد ينتهز السعر فرصة تشكيل مستوى 121.55 لدعم إضافي وليحاول بذلك تجديد المحاولات الصاعدة ليستهدف بشكل أولي مستوى 123.25.
أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون مستوى 121.60, فإن ذلك سيجبره على تكبد المزيد من الخسائر والتي قد تمتد نحو 121.00 و 119.85 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.60 و 123.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الإضافي
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