الاقتصاد

البحرين تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على منتجات السيراميك الصينية والهندية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت جمارك مملكة البحرين، إنه تقرر فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند، والمندرجة تحت البند الجمركي «6907».

وأوضحت الجمارك في بيان اطلعت عليها "أخبار اليوم"، أن قرارها جاء بناءً على اعتماد اللجنة الوزارية لقرار اللجنة الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتطبيق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ابتداءً من 6 يونيو 2020.

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وأصدرت الجمارك تعليمات باستيفاء الرسوم كمبالغ تأمين، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الأخرى إلى حين صدور القرارات الرسمية في هذا الشأن.

وبنهاية أبريل الماضي، قررت دول ، فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ضد وارداتها من بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من دولتي الصين والهند.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، وبعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة بأخذ جميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق، قبل فرض القرار.

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