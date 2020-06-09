شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف البحرين المركزي، عن تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية، التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وأضاف المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 10 يونيو 2020 وتنتهي في 9 سبتمبر المقبل، بمعدل سعر فائدة 2.32% مقارنة بـ2.29% للإصدار السابق بالأسبوع الماضي.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.417%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.389% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

وأوضح المركزي أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار بلغت قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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وأصدر مصرف البحرين المركزي الثلاثاء الماضي، أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان سابق، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 91 يوماً تبدأ فـي 3 يونيو الحالي وتنتهي في 2 سبتمبر المقبل.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.