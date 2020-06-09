شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي يصدر سندات بما يعادل 280 مليون دينار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر بنك الكويت المركزي، "سندات وتورق مقابل" بقيمة 280 مليون دينار لأجل 6 أشهر.
وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن عائد السندات الجديدة يبلغ 1.375%، عند نفس العائد المسجل بإصدار الأسبوع الماضي بتاريخ 2 يونيو.
وكان المركزي قد أعلن في مطلع الشهر الجاري تخصیص آخر إصدار من سندات وتورق بقیمة إجمالیة بلغت 360 ملیون دینار كویتي بأجل الإصدار 6 أشھر بمعدل عائد 1.375%.
و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها بنك الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
كما يستخدمها المركزي كأداة لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وإحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي الكويتي يصدر سندات بما يعادل 280 مليون دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.