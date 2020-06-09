شكرا لقرائتكم خبر عن "أكوا باور" تستحوذ على 4.99% من حصة "سامسونج سي آند تي" في "هجر لإنتاج الكهرباء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة "أكوا باور" السعودية اتفاقية لشراء حصة بنسبة 4.99% في شركة "هجر لإنتاج الكهرباء" من شركة "سامسونج سي آند تي" مع إبقاء خيار شراء حصصها المتبقية قائماً. وتعد شركة "هجر لإنتاج الكهرباء" مشغّل مشروع القُريّة المستقل للكهرباء في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" تعود ملكية شركة "هجر لإنتاج الكهرباء" بنسبة 50% إلى "الشركة السعودية للكهرباء"، فيما يملك النسبة المتبقية تحالف يضم كلاً من شركة "أكوا باور" بحصة ملكية تبلغ 22.49% (17.5% قبل الاتفاقية) و"صندوق مينا للبنية التحتية" بحصة 15% وشركة "سامسونغ سي آند تي" بحصة 12.51% (17.5% قبل الاتفاقية).

ومن خلال شراء نسبة من حصة شركة "سامسونغ سي آند تي"، تعزز "أكوا باور" مكانتها كثاني أكبر مساهم في شركة "هجر لإنتاج الكهرباء" بعد مشتري الطاقة ممثلاً في "الشركة السعودية للكهرباء" التي تستحوذ على حصة الأغلبية. وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع القُرية المستقل لإنتاج الكهرباء 2.7 مليار دولار أمريكي، أتى 75% منها ممولاً بقرض طويل الأجل، والجزء المتبقي كحصص ملكية.

وجرى توقيع اتفاقية المشروع عام 2011، وبدأ تشغيله التجاري بتوصيل الطاقة إلى الشبكة الوطنية عام 2013، ليصبح واحداً من أكبر المحطات المستقلة لإنتاج الكهرباء في العالم التي تعتمد تقنية الدورة المركبة بالغاز الطبيعي إلى اليوم.

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وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 3,927 ميغاواط، ويعد من أكثر المحطات كفاءة على مستوى المملكة العربية السعودية. كما يتمتع المشروع بيئياً بإمكانية خفض ما يزيد عن 6 آلاف متر مكعب من الانبعاثات الكربونية سنوي

يشار إلى الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية كان قد قال في مطلع العام الجاري إن الشركة التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25% تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

وقال بادماناثان إن أكوا باور تعمل على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة بإندونيسيا بقيمة متوقعة 500 مليون دولار، مضيفا أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظتها لتشمل الأردن والمغرب وتعزيز عملياتها بالسعودية والإمارات.

وتملك أكوا باور أصولا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.