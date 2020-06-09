شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الكويت: السيولة تتجاوز مليار دولار وكافية لتغطية الاستحقاقات المطلوبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، إن حجم السيولة لديها يتجاوز مليار دولار، والتي تفوق قيمة الاستحقاقات المطلوبة خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة حول مؤتمر المحللين والمستثمرين للشركة عن عام 2019، أن نسبة القروض إلى القيمة السوقية للاستثمارات لدى المجموعة بلغت 38% في مارس 2020.

وذكرت الشركة أن السيولة لديها تتجاوز تغطية الاستحقاق المقبل في يوليو 2020 بقيمة 500 مليون دولار، ولا توجد أي استحقاقات للسندات للسنوات الثلاث المقبلة.

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وأشارت الشركة إلى أن إطفاء ديون مستحقة عليها بقيمة 850 مليون دولار في عام 2023 سيتم عبر التمويل المسبق لاستحقاقاتها من خلال تجديد القروض، وأن هذا يحدث منذ عام 2007، عندما دخلت في سوق السندات.

وأضافت الشركة أن فترة السنوات الثلاث حتى 2023، تأتي وسط جائحة والتي تحدث مرة واحدة كل 100 عام، إلا أن المجموعة ترى أن العمليات ستقوم بالأداء الجيد، وستعود كيبكو إلى الحصول على التدفق النقدي اللازم على مستوى الشركة القابضة، وبالتالي ستكون هناك تغطية كافية بصرف النظر عن الممارسة التاريخية.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6% خلال عام 2019، إلى 30.01 مليون دينار، مقابل 28.27 مليون دينار في العام السابق له، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية للمساهمين.

وأرجعت الشركة الارتفاع بالأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة، والعقار، والتعليم.