الاقتصاد

المركزي السعودي يكشف عن استخدم البلوك تشين بالحوالات المالية مع البنوك المحلية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن استخدامها مؤخراً تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) لإيداع جزء من السيولة التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي خلال وقت سابق، وذلك ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع، للاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية.

وبحسب بيان "ساما" على موقعها الإلكتروني فإن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهودها في استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم آثارها على القطاع المالي.

وأشارت ساما إلى أنها من أوائل البنوك المركزية التي بادرت بتجربة استخدام تقنية سلسلة الكتل في الحوالات المالية، والتي تعد إحدى المبادرات الابتكارية التي أطلقتها المؤسسة، ضمن مساعيها الهادفة إلى تمكين وتطوير التقنيات المالية في المملكة، مثل: مبادرة فنتك (بالمشاركة مع هيئة السوق المالية)، والبيئة التشريعية التجريبية، والخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية.

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وتوقع حسام المحمود، مدير إدارة الرقابة على النظم والشركات لدى "ساما" مطلع فبراير الماضي، أن يصل عدد الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية بالمملكة خلال عام بين 100 و150 شركة.

وأوضح أن "ساما" منحت ترخيصين لشركتين تعملان في القطاع إحداهما تعمل في مجال المحافظ الإلكترونية والثانية في خدمات الدفع الإلكترونية. مشيرا إلى أن الطلبات وصلت حاليا لـ100 طلب وأغلبها شركات سعودية.

وبدأت "ساما" في عام 2018 توفير البيئة التجريبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية. وبلغ عدد الشركات التي تقدمت للفترة التجريبية خلال عامي 2018 و2019 نحو 66 شركة.

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