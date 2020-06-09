شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى له منذ العاشر من آذار/مارس للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماعات اليورو إكوفين وانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1286، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1294 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1284، بينما حقق الأعلى له عند 1.1315.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر الحساب الجاري لشهر نيسان/أبريل، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري أيضا لألمانيا والتي قد تظهر تقلص الفائض إلى ما قيمته 11.9 مليار يورو مقابل 12.8 مليار يورو في آذار/مارس، ووسط التوقعات بأظهر القراءة المعدلة موسمياً للصادرات والواردات اتساع تراجع خلال نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 3.4 مليار يورو مقابل 3.3 مليار يورو في آذار/مارس، وصولا إلى الكشف عن بيانات سوق العمل لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة النهاية للتغير في التوظيف والتي قد تؤكد على تراجع 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الأول ومقابل ارتفاع 0.3% في الربع الرابع الماضي.

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كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على انكماش 3.8% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 0.1% الربع الرابع، كما قد تؤكد القراءة السنوية للمؤشر ذاته على انكماش 3.2% مقابل نمو 0.9%، ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين عبر الأقمار الصناعية في بروكسل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.4% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل ومقابل تراجع 0.8% في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 5.75 مليون مقابل 6.19 مليون في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والتي اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسهما برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.