شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل ارتفاعه -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5563 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر في ثلاثة اشهر، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع لمستوى مقاومته5800 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 5300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,524 وبين مستوى المقاومة هو 5,602 نقطة