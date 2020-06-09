شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 9316 نقطة، وذلك بعدما اقترب من خط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لأسفل في عملية جني أرباح قد تصل بالمؤشر لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,268 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,360 نقطة