شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 9316 نقطة، وذلك بعدما اقترب من خط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لأسفل في عملية جني أرباح قد تصل بالمؤشر لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9700 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,268 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,360 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.