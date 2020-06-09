شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء لالتقاط الأنفاس عقب المكاسب الموسعة الأخيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الثلاثاء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، ونود التطرق لكون مؤشرات الأسهم الاسترالية ارتفعت اليوم بأكثر من اثنان بالمائة مع قيادة أسهم القطاع المالي للمكاسب في أعقاب تغيب نبض التداول عتها بسبب عطلة رسمية بالأمس.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 33.0 مقابل 41.8 في أيار/مايو الماضي، لتعكس بذلك تقلص التراجع للشهر الرابع على التوالي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقييم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 20 مقابل 45 نيسان/أبريل الماضي، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الانكماش إلى 24 مقابل 34، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة إعلانات الوظائف والتي أظهرت ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 53.4% في نيسان/أبريل.

ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم عالمياً شهدت خلال آذار/مارس نزيف حد وذلك قبل أن نشهد تدخل المصارف المركزية العالمية في أسواق المال بشكل موسع واعتمادها لتحفيز تكاد تكون غير محدودة كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً، ما خفف من وطأة جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية بشكل نسبي وحفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين لنشهد تعويض مؤشرات الأسهم معظم خسائرها الأخيرة.

كما ساهمت أيضا الخطط التحفيزية التي اعتمدتها العديد من الحكومات حول العالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي الفيروس التاجي في دعم أداء مؤشرات الأسهم وبالأخص مع الانحسار النسبي عالمياً لتفشي كورونا وعمل العديد من الاقتصاديات العالمية على فتح اقتصادياتها، بينما نود الإشارة، لكون بعض المحللين يحذرون حالياً من كون المكاسب الأخيرة للأسهم قد تكون مفرطة في ظل أن الظروف الاقتصادية لا تزال سيئة.

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ويذكر أن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس أفادت الجمعة أن هناك بعض الدول التي شهدت زيادات طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود الإغلاق، معربة أنه أهمية اتباع الجميع للإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس القاتل، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لما يفوق 6.93 مليون ولقي 400,857 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.44% ليخسر 7.23 نقطة ويصل إلى المستوى 1,623.49، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.64% ليخسر هو الأخر 147.33 نقطة ويصل إلى المستوى 23,030.77.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.36% ليربح 14.29 نقطة ويصل إلى المستوى 4,036.24، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.33% ليربح هو الأخر 9.76 نقطة ويصل إلى المستوى 2,947.53.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 1.07% ليربح 265.57 نقطة ويصل إلى المستوى 25,042.34، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.04% ليخسر 0.80 نقطة ويصل إلى المستوى 2,183.49.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 1.69% ليخسر 195.01 نقطة ويصل إلى المستوى 11,329.15، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 2.33% ليربح 139.59 نقطة ويصل إلى المستوى 6,138.30.