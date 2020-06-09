شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر أيار/مايو والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 20 مقابل 45 والتي عدلت من انكماش بما قيمته 46 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 24 مقابل 34 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل.

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