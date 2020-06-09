شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يحافظ على المسار الهابط– تحليل – 9-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر القهوة بتداولات الفترة الأخيرة المزيد من التذبذب الجانبي ليستقر بذلك حول مستوى 98.60 متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والتي تعترض حاليا الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا.

نذكر بان تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة والثبات المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 101.50 فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الهابط والذي يستهدف بشكل أولي مستوى 95.20 وصولا للدعم التالي المتمركز عند 92.30,

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.00 و 95.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط