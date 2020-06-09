شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الهدف التصحيحي-تحليل - 9-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم امس لضغوط سلبية قوية ليؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط مقتربا بذلك من الهدف الأول المستقر عند 137.10, نشير إلى أهمية ثبات مستوى 138.25 ليشكل ذلك حاجز إضافي أمام التداولات الهابطة وليمنحه ذلك فرصة لتسجيل أهداف إضافية قد تمتد نحو 136.65 و 135.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.25 و 136.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يقترب من الهدف التصحيحي-تحليل - 9-6-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.