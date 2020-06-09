شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الهدف التصحيحي-تحليل - 9-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم امس لضغوط سلبية قوية ليؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط مقتربا بذلك من الهدف الأول المستقر عند 137.10, نشير إلى أهمية ثبات مستوى 138.25 ليشكل ذلك حاجز إضافي أمام التداولات الهابطة وليمنحه ذلك فرصة لتسجيل أهداف إضافية قد تمتد نحو 136.65 و 135.80 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.25 و 136.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط