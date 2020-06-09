شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 9-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة بالرغم من ثباته ضمن المسار الصاعد والقائم على ثبات الدعم المحوري الممتد نحو 775.00 بالإضافة لتشكيل مستوى 800.00 لدعم إضافي أمام التداولات الصاعدة.
يحتاج السعر لعزم إيجابي قوي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المستقر عند 875.00 وليفتح الباب أمامه لتسجيل العديد من الأهداف الإيجابية بانجذابه نحو 915.00 و 980.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 915.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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