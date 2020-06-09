شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الهدف– تحليل -9-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس بتداولات يوم أمس عزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع مقتربا من الهدف الأول المتمركز عند 2.6200, تؤول الاستمرارية التصحيحية الصاعدة لثبات الدعم المستقر عند 2.4530 بالإضافة لثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء ليدعونا ذلك لترجيح تجاوز السعر لمستوى 2.6200 والوصول نحو الهدف الثاني المتمركز عند 2.7200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5200 و 2.6200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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