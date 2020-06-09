شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.9541، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9456 كمحطة سلبية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9626 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9500 والمقاومة 0.9630

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط