شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس لكنه يعود للتذبذب حول 0.7000، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.7200 كمحطة تالية.

وبشكل عام، سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.6884 والثبات دونه، حيث إن كسره هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض نحو 0.6750 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6930 والمقاومة 0.7080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد