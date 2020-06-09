شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن، مما يضغط على السعر لتحقيق انخفاض متوقع خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 38.95 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 41.80 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.95 والمقاومة 42.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت